Biker rasten im Pinzgau in Polizeikontrolle

Bei Schwerpunktkontrollen auf der B164 bei Maria Alm hat die Polizei zwei Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 25-Jähriger war kurz vor dem Dientner Sattel mit 135 km/h statt erlaubten 70 unterwegs. Auch ein 20-Jähriger überschritt das Tempolimit deutlich. Beide Führerscheine wurden abgenommen.