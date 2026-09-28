Biker rasten im Pinzgau in Polizeikontrolle

Bei Schwerpunktkontrollen auf der B164 bei Maria Alm hat die Polizei zwei Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 25-Jähriger war kurz vor dem Dientner Sattel mit 135 km/h statt erlaubten 70 unterwegs. Auch ein 20-Jähriger überschritt das Tempolimit deutlich. Beide Führerscheine wurden abgenommen.
Deutlich zu schnell waren am Sonntag zwei Motorradfahrer auf der B164 unterwegs. Eine Zivilmotorradstreife kontrollierte dort gezielt die Geschwindigkeit von Bikern. Kurz vor dem Dientner Sattel wurde ein 25-jähriger Bad Hofgasteiner in einer 70er-Zone mit 135 km/h gemessen.
Ein 20-jähriger Mann aus Zederhaus war in Richtung Maria Alm unterwegs und fuhr bei erlaubten 80 km/h knapp über 120 km/h. Für beide endete die Fahrt an Ort und Stelle: Die Polizisten nahmen ihnen die Führerscheine ab und untersagten die Weiterfahrt.
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