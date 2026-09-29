„Ich bin schwanger“: Baby-News bei Sport-Traumpaar

„Mom“ und „Mommy“ – mit dieser Aufschrift auf ihren Kappen zeigen sich Alisa und Stefanie Buchinger-Marusa in einem kürzlich veröffentlichten Video. Darin sind auch Baby-Patscherl und Ultraschallbilder zu sehen. „Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt. Unser kleines Babygirl ist auf dem Weg“, schreibt das seit Juli 2025 verheiratete Ehepaar auf Instagram. Zahlreiche Freunde und Familienmitglieder beglückwünschten die beiden.