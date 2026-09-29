„Ich bin schwanger“: Baby-News bei Sport-Traumpaar

Nach der Traumhochzeit im Sommer 2025 verkündeten Alisa Buchinger-Marusa und ihre Partnerin Stefanie jetzt erneut schöne Neuigkeiten. Die ehemalige Weltklasse-Karateka und die frühere Faustball-Nationalspielerin werden im Frühjahr 2027 Eltern einer Tochter.
„Mom“ und „Mommy“ – mit dieser Aufschrift auf ihren Kappen zeigen sich Alisa und Stefanie Buchinger-Marusa in einem kürzlich veröffentlichten Video. Darin sind auch Baby-Patscherl und Ultraschallbilder zu sehen. „Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt. Unser kleines Babygirl ist auf dem Weg“, schreibt das seit Juli 2025 verheiratete Ehepaar auf Instagram. Zahlreiche Freunde und Familienmitglieder beglückwünschten die beiden.
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