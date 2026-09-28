Seiler und Speer rocken den Residenzplatz

Der Salzburger Residenzplatz wird auch im kommenden Jahr wieder zur Konzertbühne – und das an gleich zwei Juni-Abenden. Die ersten Künstler stehen fest: Die Austropop-Giganten Seiler und Speer treten am 5. Juni in der Salzburger Innenstadt auf, sie kommen nicht alleine...
Neben dem Hitlieferanten-Duo Seiler und Speer („Ham Kummst“, „Herr Inspektor“) tritt auch Josh („Cordula Grün“) am Residenzplatz auf. Damit stehen zwei der erfolgreichsten Künstler der österreichischen Musikszene an einem Abend auf einer Bühne. Den Konzertabend eröffnen wird der Salzburger Thomas Mulitzer.
Am 4. Juni steht ein weiteres Konzert auf dem Programm. Wer dann am Residenzplatz auftreten wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Der Veranstalter verspricht jedenfalls einen international bekannten Musiker bzw. Band.
Der Vorverkauf für den rot-weiß-roten Musikabend startet bereits Dienstag um 11 Uhr.
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