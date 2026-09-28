Cora Schumacher rechnet mit ihrem Sohn David ab

„Fahr mich in die Klinik, sonst steh’ ich morgen nicht mehr auf“

Aber auch mit Kritik an Sohn David spart Cora Schumacher nicht und erklärt erstmals ausführlich, wie schlimm sie sich von ihrem eigenen Sohn verletzt gefühlt hat. „Der ausschlaggebende Punkt war, dass aus heiterem Himmel plötzlich auf einmal mein Sohn irgendwas in den sozialen Netzwerken gepostet hat und irgendwelche Behauptungen aufgestellt hat. [...] Ich hätte schon immer mentale Probleme gehabt seiner Wahrnehmung nach. Und ich weiß nicht, woher er diese Wahrnehmung hat.“ [...] Das war dann der richtige Auslöser, warum ich dann wirklich nicht mehr aufstehen wollte und meine Freundin angerufen habe und ich gesagt habe: ,Du, pass auf. Fahr mich bitte in die Klinik, sonst steh’ ich morgen vielleicht nicht mehr auf‘.“