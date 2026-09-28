Gestohlene E-Scooter tauchten in Wals wieder auf

Schließlich wurden drei Jugendliche im Alter von zwölf und 13 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht. Die Burschen stammen laut Polizei aus dem Sudan, Österreich und Syrien und legten Geständnisse ab. Für die Besitzer ging die Sache glimpflich aus: Alle drei E-Scooter blieben unbeschädigt und wurden zurückgegeben.