Gestohlene E-Scooter tauchten in Wals wieder auf

Nach drei E-Scooter-Diebstählen in Golling hat die Polizei drei Jugendliche ausgeforscht. Die gestohlenen Fahrzeuge konnten in Wals lokalisiert werden. Die Verdächtigen im Alter von zwölf und 13 Jahren sind geständig, die Scooter wurden unbeschädigt zurückgegeben.
Die Spur dreier gestohlener E-Scooter führte die Ermittler von Golling nach Wals. Zwei der Fahrzeuge waren bei einer Schule entwendet worden, ein weiteres bei einer Firma. Gemeinsam mit einem der Geschädigten gelang es der Polizei, die Scooter zu lokalisieren.
Schließlich wurden drei Jugendliche im Alter von zwölf und 13 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht. Die Burschen stammen laut Polizei aus dem Sudan, Österreich und Syrien und legten Geständnisse ab. Für die Besitzer ging die Sache glimpflich aus: Alle drei E-Scooter blieben unbeschädigt und wurden zurückgegeben.
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