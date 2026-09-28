Violetter Ansturm crasht Ticket-Server für Derby

Irre Szenen im Netz! Für das Westderby in der zweiten Liga zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg (16.10.) waren die Tickets für den Gästeblock innerhalb von nur wenigen Minuten vergriffen. Da kam selbst die Technik nicht hinterher.
Wer sich am Dienstagmittag ein Ticket für das Westderby in der 2. Liga zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg sichern konnte, gehört zu den glücklichsten Austria-Fans des Landes. Der Gästeblock (1117 Fans) für das am 16. Oktober stattfindende Traditionsduell am Tivoli in Innsbruck war binnen weniger Minuten restlos ausverkauft. Der Andrang im Online-Ticketshop der Maxglaner war so groß, dass sogar der Server zusammenbrach.
Wie man es von den ganz großen Musikkonzerten kennt, hat sich der Server unseres Ticketanbieters zu Verkaufsstart verabschiedet.
David RETTENBACHER, Obmann Austria Salzburg
„Wie man es von den ganz großen Musikkonzerten kennt, hat sich der Server unseres Ticketanbieters zu Verkaufsstart verabschiedet. Sobald dieser aber wieder online war, waren alle Tickets restlos vergriffen“, erklärte Austria-Obmann David Rettenbacher. Insgesamt werden 16.125 Zuschauer den Zweitliga-Kracher im Stadion verfolgen.
„Tut uns leid für alle, die keine Eintrittskarte ergattern konnten“
Im Nachhinein konnte der Klubchef es selbst kaum fassen. „Wenn man sich anschaut, was heute und in den letzten Tagen los war, dann hätten wir vielleicht auch mit bis zu 6.000 Austrianern nach Innsbruck reisen können. Es tut uns leid für alle, die keine Eintrittskarte ergattern konnten“, meinte Rettenbacher.
Bevor es zum großen Rivalen nach Tirol geht, testen die Violetten am Freitag bei Zweitliga-Konkurrent Wels. Am 10. Oktober gastiert mit Floridsdorf ein echtes Zweitliga-Topteam an der Salzach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.