Violetter Ansturm crasht Ticket-Server für Derby

„Tut uns leid für alle, die keine Eintrittskarte ergattern konnten“

Im Nachhinein konnte der Klubchef es selbst kaum fassen. „Wenn man sich anschaut, was heute und in den letzten Tagen los war, dann hätten wir vielleicht auch mit bis zu 6.000 Austrianern nach Innsbruck reisen können. Es tut uns leid für alle, die keine Eintrittskarte ergattern konnten“, meinte Rettenbacher.