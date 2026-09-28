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Violetter Ansturm crasht Ticket-Server für Derby

Sport
28.09.2026 14:54
Nahezu alle Austrianer wollen zum Westderby nach Innsbruck.
Nahezu alle Austrianer wollen zum Westderby nach Innsbruck.(Bild: zVG)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Irre Szenen im Netz! Für das Westderby in der zweiten Liga zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg (16.10.) waren die Tickets für den Gästeblock innerhalb von nur wenigen Minuten vergriffen. Da kam selbst die Technik nicht hinterher.

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Wer sich am Dienstagmittag ein Ticket für das Westderby in der 2. Liga zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg sichern konnte, gehört zu den glücklichsten Austria-Fans des Landes. Der Gästeblock (1117 Fans) für das am 16. Oktober stattfindende Traditionsduell am Tivoli in Innsbruck war binnen weniger Minuten restlos ausverkauft. Der Andrang im Online-Ticketshop der Maxglaner war so groß, dass sogar der Server zusammenbrach.

Zitat Icon

Wie man es von den ganz großen Musikkonzerten kennt, hat sich der Server unseres Ticketanbieters zu Verkaufsstart verabschiedet.

David RETTENBACHER, Obmann Austria Salzburg

„Wie man es von den ganz großen Musikkonzerten kennt, hat sich der Server unseres Ticketanbieters zu Verkaufsstart verabschiedet. Sobald dieser aber wieder online war, waren alle Tickets restlos vergriffen“, erklärte Austria-Obmann David Rettenbacher. Insgesamt werden 16.125 Zuschauer den Zweitliga-Kracher im Stadion verfolgen. 

„Tut uns leid für alle, die keine Eintrittskarte ergattern konnten“
Im Nachhinein konnte der Klubchef es selbst kaum fassen. „Wenn man sich anschaut, was heute und in den letzten Tagen los war, dann hätten wir vielleicht auch mit bis zu 6.000 Austrianern nach Innsbruck reisen können. Es tut uns leid für alle, die keine Eintrittskarte ergattern konnten“, meinte Rettenbacher. 

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Bevor es zum großen Rivalen nach Tirol geht, testen die Violetten am Freitag bei Zweitliga-Konkurrent Wels. Am 10. Oktober gastiert mit Floridsdorf ein echtes Zweitliga-Topteam an der Salzach.

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