Spitzenreiter selbstsicher: „Ist kein Lauf mehr“

Wer soll diese Grünauer noch aufhalten? Das könnte man sich nach dem ersten Saisondrittel in der Nordliga schon fragen. Die Flachgauer sind nach zehn Spielen weiterhin ungeschlagen und führen die Tabelle folgerichtig an. Beim 3:0 gegen Dietach trat die Elf von Trainer Bernhard Huber-Rieder wie eine Topmannschaft auf, gewann souverän mit 3:0. „Ein guter Start in die englische Woche“, meinte der Coach. Denn bereits am Dienstag wartet im Landescup auswärts Kuchl, gefolgt von einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Bundesligist Ried am Samstag.