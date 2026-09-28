Spitzenreiter selbstsicher: „Ist kein Lauf mehr“

Bei Wals-Grünau ist die Stimmung nach den ersten zehn Spielen der neuen Nordliga blendend. Die Elf von Trainer Bernhard Huber-Rieder führt noch ungeschlagen die Tabelle an. Bei der Ansage des Coaches kann die Konkurrenz schon Angst bekommen.
Wer soll diese Grünauer noch aufhalten? Das könnte man sich nach dem ersten Saisondrittel in der Nordliga schon fragen. Die Flachgauer sind nach zehn Spielen weiterhin ungeschlagen und führen die Tabelle folgerichtig an. Beim 3:0 gegen Dietach trat die Elf von Trainer Bernhard Huber-Rieder wie eine Topmannschaft auf, gewann souverän mit 3:0. „Ein guter Start in die englische Woche“, meinte der Coach. Denn bereits am Dienstag wartet im Landescup auswärts Kuchl, gefolgt von einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Bundesligist Ried am Samstag.
Die Stimmung bei Wals-Grünau ist sehr gut
Für den Erfolgscoach ist klar: „Das ist kein Lauf mehr, sondern das Ergebnis von harter Arbeit.“ Einerseits würden die vielen Erfolgserlebnisse die Mannschaft freilich beflügeln, andererseits kamen diese auch nur durch die konsequente und gemeinsame Arbeit zustande. Dementsprechend gut sei die Stimmung im Training sowie generell im gesamten Verein. Huber-Rieder weiß aber: „Das ist sie in Grünau sowieso immer.“ Dazu kommt, das sein Team von langen Verletzungsausfällen bislang sehr gut verschont geblieben ist.
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