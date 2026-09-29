„Mein Lokal, dein Lokal“ aus Programm gestrichen

Wegen schwerer Rassismusvorwürfe gegen einen Teilnehmer der beliebten deutschen Kochshow „Mein Lokal, dein Lokal“ hat Kabel Eins angekündigte Folgen kurzfristig aus dem Programm genommen.
„Wir sind von den Aussagen des Mitinhabers eines Restaurants sehr entsetzt. Und möchten einmal mehr feststellen: Kabel Eins distanziert sich grundsätzlich von rassistischen, antisemitischen und menschenverachtenden Aussagen. Deshalb ändern wir kurzfristig unser Programm und werden die für diese Woche angekündigten Folgen von ‘Mein Lokal, Dein Lokal‘ nicht ausstrahlen“, heißt es auf dem Facebook-Auftritt der Sendung. Die Berliner Woche der Doku-Soap hätte am Montag starten sollen.
Auslöser für die Streichung sind rassistische und antisemitische Äußerungen, die ein Mitinhaber eines teilnehmenden Restaurants im Internet veröffentlicht haben soll. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet, waren vor der Ausstrahlung Screenshots privater Social-Media-Aktivitäten des Gastronomen aufgetaucht.
Jubiläum fällt ins Wasser
Damit fällt auch eine besondere Jubiläumswoche ins Wasser. In dieser hätte unter anderem die zweitausendste Folge der beliebten Sendung gefeiert werden sollen. Laut „TV Spielfilm“ wurden sämtliche betroffenen Episoden aus dem Programm gestrichen.
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