„Mein Lokal, dein Lokal“ aus Programm gestrichen

„Wir sind von den Aussagen des Mitinhabers eines Restaurants sehr entsetzt. Und möchten einmal mehr feststellen: Kabel Eins distanziert sich grundsätzlich von rassistischen, antisemitischen und menschenverachtenden Aussagen. Deshalb ändern wir kurzfristig unser Programm und werden die für diese Woche angekündigten Folgen von ‘Mein Lokal, Dein Lokal‘ nicht ausstrahlen“, heißt es auf dem Facebook-Auftritt der Sendung. Die Berliner Woche der Doku-Soap hätte am Montag starten sollen.