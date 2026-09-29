Wenn Kärntner Tracht die Weltbühne erobert

In Österreich ist ihre Mode nun gefragter denn je. „Der Kundenkreis ist dadurch gestiegen“, erzählt Hochmüller der „Krone“. Sie hat zahlreiche Kunden in Kärnten und Wien und präsentierte ihre Kollektionen zuletzt bei der Vienna Fashion Week. Hochmüller ist überzeugt, dass sich Trachtenmode weiterentwickeln muss, um zeitgemäß und interessant zu bleiben. „Darum verändere ich immer etwas. Nur dann bleibt man interessant. Man muss sich neu erfinden.“ Das geht auch bei der Tracht.