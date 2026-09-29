Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwischenbilanz

Teamchef Rangnick: „Das sage ich seit 40 Jahren“

Fußball International
29.09.2026 07:55
Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Nur ein Wort störte den Teamchef nach dem Heimsieg gegen den Kosovo. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Ralf Rangnick indes zufrieden …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Dieses Wort gefällt mir eigentlich nicht, besonders als Sprachwissenschaftler“, spielte Ralf Rangnick auf seine Studienzeit in Stuttgart an, wo er neben Sportwissenschaften auch Sprachwissenschaft (Englisch) studierte. „Umbruch“ war’s, was der Deutsche nicht hören wollte. „Weil es logisch ist, dass andere spielen, wenn jemand fehlt.“

Ralf Rangnick beim Nations-League-Spiel gegen den Kosovo
Ralf Rangnick beim Nations-League-Spiel gegen den Kosovo(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Und die machten ihre Sache richtig gut. „Es war klar, dass wir mehr Energie brauchen als der Gegner, wir haben dadurch dominiert und kontrolliert.“ Auch, weil Kapitän Xaver Schlager im Mittelfeld geschickt die Fäden zog, viele Zweikämpfe gewann, nach hinten absicherte, vor dem 2:0 über den halben Platz marschierte und das Tor mit dem Pass in die Tiefe auf Wimmer perfekt einleitete: „Xaver war schon gegen Israel gut, hat gegen den Kosovo nochmals einen draufgesetzt. So hätten wir ihn natürlich auch bei der WM gebraucht“, analysierte der Teamchef. 

Sieger müssen kontern
Dessen große Castingshow mit vielen neuen Gesichtern aufgeht, in deutsche Dimensionen eines Jürgen Klopp wollte er dennoch nie vorstoßen: „Bei aller Fantasie hätten wir uns in Österreich mit 44 Mann doch eher schwergetan.“ Das Umschaltspiel hob der 68-Jährige nach dem 3:1 nochmals explizit hervor: „Wir waren gefährlich im Konter, hatten mit Wimmer und später Chukwuemeka richtig Speed. Ich habe meinen Mannschaften schon vor 35, 40 Jahren gesagt, dass der gewinnt, der gut kontert.“

Lesen Sie auch:
Zwei Siege in der Nations League: Der Neustart für Rangnicks Elf ist geglückt.
Frage des Tages
Neuer ÖFB-Kader: Zufrieden mit Rangnicks Umbau?
28.09.2026
Posting auf Instagram
Rangnick: „Ich finde, es hat gestern gescheppert“
28.09.2026
ÖFB-Serie geht weiter
Rangnicks perfekter Spagat ließ Foda verzweifeln
28.09.2026

Das zweite Schlüsselwort des Lehrgangs mit vier Partien binnen elf Tagen bleibt „Energielevel“. Schon im Training musste es ordentlich scheppern, „das haben wir auch im Spiel geschafft. Wenn wir auf diesem Level weitertrainieren und weiterspielen, ist es nicht so angenehm, gegen uns zu spielen.“

Die ersten Super-Computer rechnen schon nach zwei von sechs Spieltagen – nach dem perfekten Start stehen Österreichs Chancen auf Platz eins und den Aufstieg in die A-Liga bei 72 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
29.09.2026 07:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
80.024 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Oberösterreich
Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance
77.573 mal gelesen
Krone Plus Logo
Weiße Bänder mitten in der Hauptsaison – wie geht´s mit unseren Skigebieten weiter?
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
76.546 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1524 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
946 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
905 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Mehr Fußball International
Nach DFB-Blamage
Jetzt droht Jürgen Klopp sogar der Negativrekord
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Andi Ogris: Legendäre Torjubel & Barcadi im Puff
ÖFB-Duo verletzt
Wanner & Veratschnig fehlen in restlichen Spielen
Zwischenbilanz
Teamchef Rangnick: „Das sage ich seit 40 Jahren“
Wiedergutmachung
Ausgerechnet Sündenbock ließ Italien auferstehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf