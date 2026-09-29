Teamchef Rangnick: „Das sage ich seit 40 Jahren“

Und die machten ihre Sache richtig gut. „Es war klar, dass wir mehr Energie brauchen als der Gegner, wir haben dadurch dominiert und kontrolliert.“ Auch, weil Kapitän Xaver Schlager im Mittelfeld geschickt die Fäden zog, viele Zweikämpfe gewann, nach hinten absicherte, vor dem 2:0 über den halben Platz marschierte und das Tor mit dem Pass in die Tiefe auf Wimmer perfekt einleitete: „Xaver war schon gegen Israel gut, hat gegen den Kosovo nochmals einen draufgesetzt. So hätten wir ihn natürlich auch bei der WM gebraucht“, analysierte der Teamchef.