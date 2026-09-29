Bauernhaus in Flammen: Auslöser war eine Kerze!

Sieben Feuerwehren aus dem Bezirk Wolfsberg sind dienstagfrüh ausgerückt, um ein in Vollbrand stehendes Bauernhaus in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal zu löschen. Aufgrund des Einsturzgefahr konnte das Feuer nur von außen bekämpft werden. Es gibt keine Verletzte.
In Unterrainz in der Gemeinde St. Georgen im Lavanttal kam es zwischen 5 Uhr und 6 Uhr zu einem Großbrand eines Wohngebäudes. In dem Einfamilienhaus befand sich eine Bewohnerin, welche selbstständig aus dem Haus kam und den Rettungskräften übergeben worden ist.
„Die Einsturzgefahr des Hauses verhinderte das Eintreten in das Wohnhaus“, berichtet der Wolfsberger Bezirksfeuerwehrkommandant. Auch der Wassermangel erschwerte ein rasches Löschen. Etwa 110 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren sind derzeit vor Ort.
Ein nahestehender Hühnerstall und Schweinestall blieben von den Flammen verschont. Jedoch sind beide Gebäude derzeit ohne Strom, was die Belüftung und Heizung verhindert – eine lebensgefährliche Situation für die sich darin befindenen Tiere. Zurzeit wird versucht, die Stromverbindung wieder herzustellen.
Einzelne Kerze verursachte Feuer
„Eine Trauerkerze war der Auslöser für den Brand im Wohnhaus“, heißt es seitens der Feuerwehr. Die Löscharbeiten werden vermutlich den ganzen Vormittag dauern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.