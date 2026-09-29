„Garten sollte Oase sein, kein Albtraum für Tiere“

Vor allem Igel geraten immer wieder unter die Messer der Geräte. Anders als viele andere Tiere fliehen sie bei Gefahr nicht, sondern rollen sich schutzlos zusammen – ein Verhalten, das ihnen oft zum Verhängnis wird. Besonders problematisch: Viele Geräte fahren genau zu jener Zeit, in der Wildtiere aktiv auf Nahrungssuche sind.