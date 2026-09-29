Wanner & Veratschnig fehlen in restlichen Spielen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Partien am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am Sonntag in Prishtina gegen den Kosovo auf Paul Wanner und Nikolas Veratschnig verzichten.
Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte, erlitt Wanner eine Verletzung an der linken Fußsohle und Veratschnig eine Blessur am rechten Knie.
Entwarnung bei Horvath
Beide Spieler kehren zu ihren Klubs zurück. Entwarnung gab es hingegen bei Sascha Horvath – der LASK-Kapitän bleibt im Teamkader.
Horvath musste das Montag-Training am ÖFB-Campus in Wien wegen Oberschenkelproblemen abbrechen, erlitt allerdings keine strukturelle Verletzung, wie eine MRT-Untersuchung am Montagabend ergab. Auch deshalb verzichtet Teamchef Ralf Rangnick auf Nachnominierungen. Veratschnig und Wanner verletzten sich am Sonntag beim 3:1 in Wien gegen den Kosovo. Ihre Blessuren sind allerdings nicht gravierend, bei beiden Profis dürfte sich die Ausfallsdauer auf wenige Wochen beschränken.
Gregoritsch und Mwene weiter im Kader
Im Vergleich zu den 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo ergeben sich im aktuellen Aufgebot einige Änderungen: Die beiden Verletzten fehlen ebenso wie die zur U21-Auswahl abgereisten Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic. Dafür stieß Konrad Laimer nach ausgeheiltem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich bereits am Montag zur Nationalmannschaft. Die zuletzt angeschlagenen Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene gehören weiter dem Kader an.
Das bedeutet, dass die ÖFB-Auswahl am Mittwoch mit 24 Spielern – darunter auch der gegen Irland gesperrte Kevin Danso – in Richtung Dublin abhebt. Von dort geht es am Freitag weiter nach Prishtina. Am Dienstag gab Rangnick seinen Schützlingen frei.
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