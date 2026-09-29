Wanner & Veratschnig fehlen in restlichen Spielen

Gregoritsch und Mwene weiter im Kader

Im Vergleich zu den 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo ergeben sich im aktuellen Aufgebot einige Änderungen: Die beiden Verletzten fehlen ebenso wie die zur U21-Auswahl abgereisten Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic. Dafür stieß Konrad Laimer nach ausgeheiltem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich bereits am Montag zur Nationalmannschaft. Die zuletzt angeschlagenen Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene gehören weiter dem Kader an.