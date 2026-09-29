Tosender Applaus! Céline Dion am Laufsteg gefeiert

Vor gut zwei Wochen feierte Céline Dion ihr Bühnen-Comeback, nun überraschte der kanadische Superstar mit einem Auftritt bei der Pariser Fashion Week. Unter dem Jubel der Zuschauer betrat die Sängerin am Montag mit einem strahlenden Lächeln den Laufsteg unter dem Eiffelturm und bezauberte das Publikum mit ihrem Hit „I‘m Alive“.
Dion erschien in einem eleganten schwarzen Kleid am Ende der Modenschau auf dem Laufsteg, wo sie unter tosendem Applaus begrüßt wurde.
Später gesellten sich jene Promis zu ihr, die zuvor über den Laufsteg geschwebt waren – darunter die Hollywoodstars Viola Davis und Eva Longoria oder Supermodel Cara Delevingne.
Endlich wieder auf der Bühne!
Dions Rückkehr auf die Bühne in der Plenitude-Arena bei Paris Mitte September war der Auftakt einer Serie von insgesamt 26 Auftritten. 16 davon sind für September und Oktober geplant und bereits ausverkauft, weitere zehn sollen im Mai 2027 stattfinden.
Dion ist eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Zu ihren größten Hits zählen Balladen wie „Pour que tu m‘aimes encore“ und die „Titanic“-Ballade „My heart will go on“. 2024 sang Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms zur Eröffnung der Olympischen Spiele den Edith-Piaf-Klassiker „Hymne à l‘amour“.
Unheilbare Autoimmunerkrankung
2022 hatte die kanadische Sängerin bekannt gegeben, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme.
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