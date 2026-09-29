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Überraschung in Paris

Tosender Applaus! Céline Dion am Laufsteg gefeiert

Society International
29.09.2026 08:27
Céline Dion wurde bei der Fashion Week in Paris nicht nur vom Publikum, sondern auch von den ...
Céline Dion wurde bei der Fashion Week in Paris nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Stars am Laufsteg gefeiert.(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor gut zwei Wochen feierte Céline Dion ihr Bühnen-Comeback, nun überraschte der kanadische Superstar mit einem Auftritt bei der Pariser Fashion Week. Unter dem Jubel der Zuschauer betrat die Sängerin am Montag mit einem strahlenden Lächeln den Laufsteg unter dem Eiffelturm und bezauberte das Publikum mit ihrem Hit „I‘m Alive“.

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Dion erschien in einem eleganten schwarzen Kleid am Ende der Modenschau auf dem Laufsteg, wo sie unter tosendem Applaus begrüßt wurde.

Später gesellten sich jene Promis zu ihr, die zuvor über den Laufsteg geschwebt waren – darunter die Hollywoodstars Viola Davis und Eva Longoria oder Supermodel Cara Delevingne.

Céline Dion überraschte nach ihrem Bühnen-Comeback am Montagabend mit einem Auftritt auf dem ...
Céline Dion überraschte nach ihrem Bühnen-Comeback am Montagabend mit einem Auftritt auf dem Laufsteg der Pariser Fashion Week.(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Die Sängerin performte am Catwalk von L‘Oréal ihren Hit „I‘m Alive“ und bekam dafür tosenden ...
Die Sängerin performte am Catwalk von L‘Oréal ihren Hit „I‘m Alive“ und bekam dafür tosenden Applaus.(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
Was für ein Auftritt!
Was für ein Auftritt!(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)

Endlich wieder auf der Bühne!
Dions Rückkehr auf die Bühne in der Plenitude-Arena bei Paris Mitte September war der Auftakt einer Serie von insgesamt 26 Auftritten. 16 davon sind für September und Oktober geplant und bereits ausverkauft, weitere zehn sollen im Mai 2027 stattfinden.

Céline Dion ließ sich von den Superstars am Catwalk feiern.
Céline Dion ließ sich von den Superstars am Catwalk feiern.(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)

Dion ist eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Zu ihren größten Hits zählen Balladen wie „Pour que tu m‘aimes encore“ und die „Titanic“-Ballade „My heart will go on“. 2024 sang Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms zur Eröffnung der Olympischen Spiele den Edith-Piaf-Klassiker „Hymne à l‘amour“.

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Unheilbare Autoimmunerkrankung
2022 hatte die kanadische Sängerin bekannt gegeben, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme.

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