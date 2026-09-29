Tosender Applaus! Céline Dion am Laufsteg gefeiert

Vor gut zwei Wochen feierte Céline Dion ihr Bühnen-Comeback, nun überraschte der kanadische Superstar mit einem Auftritt bei der Pariser Fashion Week. Unter dem Jubel der Zuschauer betrat die Sängerin am Montag mit einem strahlenden Lächeln den Laufsteg unter dem Eiffelturm und bezauberte das Publikum mit ihrem Hit „I‘m Alive“.