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Papst Leo XIV.:

„Sexueller Missbrauch ist menschliches Problem“

Ausland
29.09.2026 08:43
Dee Papst sprach auf dem Rückflug von seiner Frankreich-Reise nach Rom über Missbrauch.
Dee Papst sprach auf dem Rückflug von seiner Frankreich-Reise nach Rom über Missbrauch.(Bild: EPA/ALBERTO PIZZOLI / POOL)
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Papst Leo XIV. will den Begriff eines systemischen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche vermeiden. „Sexueller Missbrauch ist in erster Linie ein menschliches Problem“, so das Kirchenoberhaupt.

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Es gebe zwar einige Organisationen innerhalb der Kirche, die „zuweilen – wenn man so will“ als System missbräuchlich gehandelt haben, so der Papst am Montagabend vor Journalisten auf dem Rückflug von seiner Frankreich-Reise nach Rom. „Aber ich halte es für wichtig, hier zu unterscheiden: Sexueller Missbrauch ist in erster Linie ein menschliches Problem“, so der 71-Jährige.

„Wenn so etwas passiert – gerade innerhalb der Kirche, kommt tatsächlich noch eine ganz andere Dimension hinzu, weil das Glaubensleben der Menschen tief verwundet und manchmal sogar zerstört wird“, sagte Leo XIV.. Daher trage die Kirche eine besondere Verantwortung, die Betroffenen zu begleiten und ihnen zu helfen, Heilung zu finden.

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Treffen mit Missbrauchsopfern
Papst Leo XIV. äußerte sich auf eine Frage nach einem Treffen mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch römisch-katholische Geistliche in Frankreich. Am Sonntagabend hatte das Kirchenoberhaupt im Wallfahrtsort Lourdes mit sieben Betroffenen persönlich gesprochen. Er habe seine Gesprächspartner dabei gebeten, „mir dabei zu helfen, anderen Opfern die Bereitschaft von mir persönlich und der Kirche zu vermitteln, ihnen zuzuhören und sie auf ihrem Weg der Heilung zu begleiten, wobei wir den Schmerz anerkennen, der in ihrem Leben durch Missbrauchsfälle verursacht wurde“, so der Papst.

In diesem Zusammenhang habe er auch mit ihnen darüber gesprochen, dass die Kirche in gewisser Weise als verantwortlich angesehen wird. „Aber gleichzeitig, so glaube ich, ist ein wichtiger Teil, ihnen zu helfen, Heilung zu finden.“

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