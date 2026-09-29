„Sexueller Missbrauch ist menschliches Problem“

Treffen mit Missbrauchsopfern

Papst Leo XIV. äußerte sich auf eine Frage nach einem Treffen mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch römisch-katholische Geistliche in Frankreich. Am Sonntagabend hatte das Kirchenoberhaupt im Wallfahrtsort Lourdes mit sieben Betroffenen persönlich gesprochen. Er habe seine Gesprächspartner dabei gebeten, „mir dabei zu helfen, anderen Opfern die Bereitschaft von mir persönlich und der Kirche zu vermitteln, ihnen zuzuhören und sie auf ihrem Weg der Heilung zu begleiten, wobei wir den Schmerz anerkennen, der in ihrem Leben durch Missbrauchsfälle verursacht wurde“, so der Papst.