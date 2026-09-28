Für Millionenprojekte fehlt im Land das Geld

Klar ist, dass die Edtstadler-Regierung bei Salzburgs Infrastruktur vor einem Dilemma steht. Viele Bauten sind Jahrzehnte alt, müssen dringend modernisiert werden. Von Straßen und Brücken gar nicht zu reden. Dazu soll das Land für die Erfordernisse der Zukunft fit gemacht werden. Die Kassen sind aber leer. Deshalb wird es auch beim Doppelbudget für 2027 und 2028 einen Sparkurs geben. Es ist übrigens das letzte Budget, das die schwarz-blaue Koalition in dieser Form verabschieden wird.