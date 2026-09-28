16-Jährige stürzen mit Traktor über Böschung ab

Am Sonntagnachmittag kam es in Mühlbach am Hochkönig (Salzburg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Traktor stürzte mit zwei Personen rund 30 Meter in ein Bachbett ab. Der 16-jährige Lenker und ein gleichaltriger Mitfahrer wurden dabei verletzt.
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Traktor ins Schlingern und stürzte auf der Mandelwandstraße in Mühlbach am Hochkönig rund 30 Meter über eine Böschung in ein Bachbett ab. Der 16-jährige Lenker wurde dabei schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlbach und die Wasserrettung Bischofshofen bargen den Einheimischen aus dem Unfallfahrzeug.
Der Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus Schwarzach. Ein mitfahrender 16-jähriger Einheimischer sprang vor dem Absturz vom Traktor ab, wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Da nur wenig Wasser im Bach war, konnte die Feuerwehr den Traktor ohne Unterstützung der Wasserrettung bergen.
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