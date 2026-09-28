16-Jährige stürzen mit Traktor über Böschung ab

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Traktor ins Schlingern und stürzte auf der Mandelwandstraße in Mühlbach am Hochkönig rund 30 Meter über eine Böschung in ein Bachbett ab. Der 16-jährige Lenker wurde dabei schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlbach und die Wasserrettung Bischofshofen bargen den Einheimischen aus dem Unfallfahrzeug.