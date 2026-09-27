Die sichtbare Hand des Baumeisters am Kirchturm

Wie moderne Bürogebäude die Skyline großer Städte ausmachen, prägen Kirchtürme unsere Landschaft. Sie sind unterschiedlich hoch, haben verschiedene Dächer – je nach der Mode der Entstehungszeit und dem vorhandenen Geld. „Das menschliche Bestreben, hohe Gebäude oder Gebäudeteile zu errichten, ist seit Menschengedenken vorhanden, sei es aus rein praktischen Gründen, um Überblick, Fern- und Weitsicht zu erlangen, aus symbolischer Motivation heraus, um Macht und Finanzkraft zu demonstrieren, oder aus spirituell-glaubensbezogenen Beweggründen, um dem Himmel und somit Gott näher zu sein“, so die Kärntner Diözesankonservatorin Rosmarie Schiestl in der Broschüre „Markante Kirchtürme“ der Reihe zum Christentum im Alpen-Adria-Raum.