Horrific Crime Against a Married Couple:
“If I hadn’t committed murder, I wouldn’t be famous”
The young man from Styria who committed a horrific crime against a retired couple in April will soon stand trial. The butcher’s apprentice has already spoken with a psychiatrist about the deepest abysses of his soul. It was—a confession of horror.
Even at the Graz-Jakomini Correctional Facility, Georg A. (name changed) comes across—at first glance—as a “nice boy next door.” With his almost gentle features. In the neat clothes he wears: neat polo shirts and jeans. His voice is soft when he speaks with guards or fellow inmates. Of course, only about harmless topics—the weather, soccer, TV shows; the foods he likes. And he always remains particularly polite.
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