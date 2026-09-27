Sturm zeigt der „Krone“ das Jahrhundertprojekt

Vor rund einem Jahr war Baubeginn, jetzt liegen die Arbeiten in den letzten Zügen. Die „Krone“ machte einen Lokalaugenschein beim neuen Trainingszentrum von Sturm in Graz-Puntigam, wo künftig Frauen und Nachwuchsteams perfekte Bedingungen vorfinden. Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich machte mit der „Krone“ einen Rundgang.
Beeindruckend, was in den letzten Monaten entstanden ist. Arbeiter wuseln herum, noch ist viel zu tun. „Aber wir liegen super in der Zeit, die technische Übergabe ist am 20. November. Dann werden wir natürlich zwei Wochen zum Siedeln benötigen, anschließend gibt es einen Testbetrieb. Wir werden schauen, ob wir vielleicht vor Weihnachten ein Soft-Opening mit einem Jugendturnier machen“, sagt Thomas Tebbich und strahlt sichtlich stolz über das Schmuckkästchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.