Sturm zeigt der „Krone“ das Jahrhundertprojekt

Beeindruckend, was in den letzten Monaten entstanden ist. Arbeiter wuseln herum, noch ist viel zu tun. „Aber wir liegen super in der Zeit, die technische Übergabe ist am 20. November. Dann werden wir natürlich zwei Wochen zum Siedeln benötigen, anschließend gibt es einen Testbetrieb. Wir werden schauen, ob wir vielleicht vor Weihnachten ein Soft-Opening mit einem Jugendturnier machen“, sagt Thomas Tebbich und strahlt sichtlich stolz über das Schmuckkästchen.