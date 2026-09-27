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Sturm zeigt der „Krone“ das Jahrhundertprojekt

Fußball National
27.09.2026 12:30
Das neue Trainingszentrum von Sturm ist vor der Fertigstellung.
Das neue Trainingszentrum von Sturm ist vor der Fertigstellung.(Bild: SK Sturm)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Vor rund einem Jahr war Baubeginn, jetzt liegen die Arbeiten in den letzten Zügen. Die „Krone“ machte einen Lokalaugenschein beim neuen Trainingszentrum von Sturm in Graz-Puntigam, wo künftig Frauen und Nachwuchsteams perfekte Bedingungen vorfinden. Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich machte mit der „Krone“ einen Rundgang.

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Beeindruckend, was in den letzten Monaten entstanden ist. Arbeiter wuseln herum, noch ist viel zu tun. „Aber wir liegen super in der Zeit, die technische Übergabe ist am 20. November. Dann werden wir natürlich zwei Wochen zum Siedeln benötigen, anschließend gibt es einen Testbetrieb. Wir werden schauen, ob wir vielleicht vor Weihnachten ein Soft-Opening mit einem Jugendturnier machen“, sagt Thomas Tebbich und strahlt sichtlich stolz über das Schmuckkästchen.

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