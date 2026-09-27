Humpel-Drama um Siegerin von Berlin-Marathon

Die Olympia-Zweite von Paris und WM-Zweite von Tokio ging es dabei zunächst etwas langsamer an als Chepngetich bei ihrem Weltrekord in Chicago. Doch Assefa hielt das Tempo auf der zweiten Hälfte des Marathons konstant hoch und war dann auch auf Weltrekord-Kurs, bis sie von Schmerzen übermannt wurde …