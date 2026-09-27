Keane lässt Rodris Aussage nicht gelten

Nach Ansicht von Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri, der von 2019 bis 2026 bei den Citizens spielte, würde selbst die mögliche Aberkennung mehrerer Meistertitel das Selbstverständnis seines langjährigen Vereins nicht erschüttern. „Was wir erreicht haben, kann uns niemand nehmen. Das ist etwas, das sich nicht mit Geld kaufen lässt, sondern mit Einsatz, mit Teamgeist und damit, dass wir jeden Tag Seite an Seite stehen“, sagte der vor dieser Saison zum FC Barcelona gewechselte Mittelfeldspieler. Die Erfolge seien alle verdient gewesen.