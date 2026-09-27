Autoexperte: Zeiten von 35-Stunden-Woche „vorbei“

„Wir sind schlecht“

Deutschland hinke bei der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Rest der Welt hinterher, argumentierte Dudenhöffer. „Wir sind schlecht, und wenn man schlecht ist, muss man schauen, dass man von seinen früheren Privilegien wieder Abstand nimmt und sich wettbewerbsfähig macht“, sagte er. Andernfalls drohten der Verlust der Industrie und damit auch von Arbeitsplätzen.