Wo funktioniert Integration in Ihrem Umfeld?

Rund zehn Jahre nach Beginn der größten Flüchtlingswelle bleibt das Thema Integration weiterhin ein heißes Eisen. Negativschlagzeilen zeigen regelmäßig ein relativ eindeutiges Bild darüber, wo Integration in Österreich nicht funktioniert. Wir wollen das Scheinwerferlicht auf die andere Seite werfen: Wo funktioniert die Integration? Welche Positivbeispiele gibt es in Ihrem Umfeld?