Kreuzbandriss! Ski-Shootingstar verpasst Saison

„Bereits vor vier Jahren erlebt“

„Ich bin wirklich nicht in der Stimmung, dies zu posten“, schreibt die Französin auf Instagram mit einem gebrochenen Herzen. „Vor vier Tagen habe ich mir beim Landen auf einer Unebenheit eine Knieverletzung zugezogen. Kein Sturz, nur dieses Gefühl, das ich nur zu gut kenne und das ich bereits vor vier Jahren erlebt habe. Diesmal ist es das linke Knie – zumindest bin ich dann ausgeglichen“, so Cerutti, die schon einmal aufgrund eines Kreuzbandrisses für lange Zeit pausieren musste.