Kreuzbandriss! Ski-Shootingstar verpasst Saison

Nachdem sie in der vergangenen Saison endlich richtig aufzeigen konnte, gibt es für Camille Cerutti einen bösen Rückschlag. Die Französin hat sich im Trainingslager in Argentinien schwer verletzt.
Die Vorfreude auf den anstehenden Ski-Winter war bei Cerutti groß. Immerhin hatte die 27-Jährige in der vergangenen Saison erstmals im Weltcup aufzeigen können. Etwa mit dem fünften Rang im Super-G von Val d‘Isere und weiteren Topplatzierungen im Speedbereich. Die Französin hoffte nun sich endgültig in der Super-G-Weltspitze festzusetzen.
Daraus wird nun aber vorerst nichts. Denn erneut wird sie von einer Verletzung gestoppt. Im Trainingslager in Ushuaia hat sich Cerutti einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen. Damit steht jetzt schon fest, dass sie die gesamte Saison verpassen wird.
„Bereits vor vier Jahren erlebt“
„Ich bin wirklich nicht in der Stimmung, dies zu posten“, schreibt die Französin auf Instagram mit einem gebrochenen Herzen. „Vor vier Tagen habe ich mir beim Landen auf einer Unebenheit eine Knieverletzung zugezogen. Kein Sturz, nur dieses Gefühl, das ich nur zu gut kenne und das ich bereits vor vier Jahren erlebt habe. Diesmal ist es das linke Knie – zumindest bin ich dann ausgeglichen“, so Cerutti, die schon einmal aufgrund eines Kreuzbandrisses für lange Zeit pausieren musste.
Dennoch gibt sich die 27-Jährige kämpferisch: „Es ist nicht leicht zu akzeptieren, aber ich kenne den Weg. Ich werde alles geben, um so schnell und so stark wie möglich zurückzukommen.“
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