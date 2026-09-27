Beim Debüt gleich den Teamleader verloren

„Kufstein, Kufstein“ tönte es durch die Halle. Auch am Ende war die Begeisterung trotz der Auftakt-Niederlage gegen Graz noch groß. „Es war genau so, wie wir uns das erhofft haben“, war Sportdirektor Fabio Thaler zufrieden: „Die Stimmung war super. Es war cool zu sehen, dass wir so gut mithalten können. Jetzt müssen wir nur noch die Phasen, die sehr stark waren, weiter ausbauen.“