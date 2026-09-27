Beim Debüt gleich den Teamleader verloren

Die Kufstein Towers gaben am Samstag ihr Debüt in der Basketball-Superliga. Erstmals seit 24 Jahren ist wieder ein Tiroler Team erstklassig. Aber die Premiere endete für Regisseur Jose Placer-Diaz – und auch die Towers – schmerzhaft. Der 26-Jährige droht nach dem 87:96 gegen Graz länger auszufallen.
„Kufstein, Kufstein“ tönte es durch die Halle. Auch am Ende war die Begeisterung trotz der Auftakt-Niederlage gegen Graz noch groß. „Es war genau so, wie wir uns das erhofft haben“, war Sportdirektor Fabio Thaler zufrieden: „Die Stimmung war super. Es war cool zu sehen, dass wir so gut mithalten können. Jetzt müssen wir nur noch die Phasen, die sehr stark waren, weiter ausbauen.“
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