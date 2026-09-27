Halb nackt mit Eisenstange vor Spiegel posiert

Bizarrer Einsatz für die Wiener Polizei am Samstagabend: Ein bereits als aggressiv bekannter Mann verständigte den Notruf, bat um Hilfe. Beim Eintreffen stand die Wohnungstür offen, der 26-Jährige halb nackt vor einem Spiegel und posierte mit einer Eisenstange. Als Beamte ihn ansprachen, drehte er sich wortlos um und ging auf die Uniformierten los.
Gegen 19.30 Uhr trafen die Beamten an der Adresse des Anrufers im Bezirk Hernals ein. Zuvor hatten sie bereits die Warnung via Funk erhalten, dass der Mieter der Wohnung schon amtsbekannt ist und als aggressiv gilt.
Nur mit Hose vor dem Spiegel
Danach spielten sich befremdliche Szenen ab. Als die Beamten zur Wohnung kamen, stand die Tür offen – und in den Räumlichkeiten der 26-jährige Anrufer, nur mit Hose bekleidet, vor einem Spiegel – „sich selbst begutachtend“, wie es Polizeisprecherin Julia Schick am Sonntag formulierte. In der Hand hielt der Verdächtige eine Eisenstange.
Pfefferspray eingesetzt
„Als die Polizisten den Mann ansprachen, drehte sich dieser wortlos um und kam mit der Eisenstange auf die Beamten zu“, schilderte sie weiter. Aufforderung die Stange wegzulegen, ignorierte der Verdächtige. Als er die Stange gegen einen der Polizisten erhob, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der verdächtige Rumäne konnte überwältigt und festgenommen werden.
Ein Polizist wurde bei der Amtshandlung verletzt, so Schick. Der 26-jährige mutmaßliche Angreifer sei von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß.
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