Halb nackt mit Eisenstange vor Spiegel posiert

Nur mit Hose vor dem Spiegel

Danach spielten sich befremdliche Szenen ab. Als die Beamten zur Wohnung kamen, stand die Tür offen – und in den Räumlichkeiten der 26-jährige Anrufer, nur mit Hose bekleidet, vor einem Spiegel – „sich selbst begutachtend“, wie es Polizeisprecherin Julia Schick am Sonntag formulierte. In der Hand hielt der Verdächtige eine Eisenstange.

Pfefferspray eingesetzt

„Als die Polizisten den Mann ansprachen, drehte sich dieser wortlos um und kam mit der Eisenstange auf die Beamten zu“, schilderte sie weiter. Aufforderung die Stange wegzulegen, ignorierte der Verdächtige. Als er die Stange gegen einen der Polizisten erhob, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der verdächtige Rumäne konnte überwältigt und festgenommen werden.