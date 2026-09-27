Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fluten und Erdrutsche

Tödliche Unwetter: 70 Tote in Nepal und Indien

Ausland
27.09.2026 13:54
Mehrere große Flüsse, darunter der Ganges, überschritten die Gefahrenmarke.
Mehrere große Flüsse, darunter der Ganges, überschritten die Gefahrenmarke.(Bild: AFP/SKANDA GAUTAM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tödliche Unwetter in Südasien: Schwere Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche haben in Indien und Nepal mindestens 70 Menschen das Leben gekostet. Dutzende weitere wurden verletzt oder gelten als vermisst. Während Rettungskräfte in den überfluteten Gebieten im Einsatz sind, warnen die Behörden bereits vor weiteren Sturzfluten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Indien kamen nach Angaben der Behörden 56 Menschen ums Leben. 46 weitere wurden verletzt, mehr als 1000 Häuser beschädigt. Rettungskräfte sind in den betroffenen Gebieten unterwegs und verteilen Hilfsgüter.

Besonders stark betroffen ist der nördliche Bundesstaat Uttar Pradesh. Dort fielen zwischen Freitag und Sonntag 66,5 Millimeter Regen. Zum Vergleich: Üblicherweise werden in diesem Zeitraum 7,6 Millimeter gemessen.

Ganges überschreitet Gefahrenmarke
Die zentrale Wasserkommission stufte die Lage an 30 Flussmessstationen in sieben Bundesstaaten als ernst ein. Mehrere große Flüsse, darunter der Ganges, überschritten die Gefahrenmarke.

Schwere Unwetter haben in Indien und Nepal zahlreiche Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. ...
Schwere Unwetter haben in Indien und Nepal zahlreiche Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. © euro(Bild: AFP/PRAKASH MATHEMA)

Auch im Nachbarland Nepal hinterließen die Unwetter schwere Schäden. Dort kamen 14 Menschen ums Leben, elf weitere werden vermisst. Die Behörden warnten am Sonntag vor weiteren Sturzfluten.

Stromausfälle und beschädigtes Kraftwerk
Die Überschwemmungen führten in Nepal zudem zu massiven Stromausfällen. Ein Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 40 Megawatt wurde beschädigt. Unabhängig davon wurde im nördlichen Bezirk Manang das Basislager des 7126 Meter hohen Himlung Himal von einer Lawine mitgerissen. Zehn einheimische Arbeiter werden seither vermisst. Sie sollten Zelte für ausländische Bergsteiger aufbauen.

Die Region wird immer wieder von schweren Naturkatastrophen getroffen. Erst im vergangenen Monat kamen bei verheerenden Überschwemmungen in Nepal mehr als 1450 Menschen ums Leben. Tausende gelten weiterhin als vermisst. Die damals besonders schwer betroffenen Gebiete Rasuwa und Nuwakot werden nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes derzeit allerdings nicht als Hochrisikozonen eingestuft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.09.2026 13:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf