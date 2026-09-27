Tödliche Unwetter: 70 Tote in Nepal und Indien

Die Region wird immer wieder von schweren Naturkatastrophen getroffen. Erst im vergangenen Monat kamen bei verheerenden Überschwemmungen in Nepal mehr als 1450 Menschen ums Leben. Tausende gelten weiterhin als vermisst. Die damals besonders schwer betroffenen Gebiete Rasuwa und Nuwakot werden nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes derzeit allerdings nicht als Hochrisikozonen eingestuft.