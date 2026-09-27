Wo Lochaus Kinder einst das ABC lernten

Das Alte Schulhüsle in Lochau gilt als das älteste erhaltende Schulhaus Vorarlbergs. Es ist ein Ort, der sehr viel zu erzählen hat – und der fast für immer verloren gegangen wäre.
Im Ortszentrum von Lochau steht ein hoch aufschießendes Haus, das mehr als 200 Jahre Vorarlberger Volksschulgeschichte verkörpert. An der Landstraße 25 gelegen, fällt es durch seine Fachwerkfassade, die grünen Fensterläden und das mächtige, steile Satteldach auf. Wenn man daran vorbeigeht, ahnt man kaum, dass hier einst Generationen von Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen erlernt haben.
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