Autolenker rammte zwei Taxis: Sieben Verletzte

Gleich drei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Sonntag beim Lerchenfelder Gürtel in Wien in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Ein Autofahrer war bei Rotlicht in eine Kreuzung eingefahren, die Lenker zweier besetzter Taxis konnten nicht mehr ausweichen ...
Der Unfall geschah auf dem Lerchenfelder Gürtel, an der Kreuzung mit der Koppstraße. Laut Zeugen hatte der Lenker eines Autos, ein 20-jähriger Italiener, trotz Rotlicht nicht angehalten, sondern war in die Kreuzung eingefahren. Zwei Taxilenker, die von der Neustiftgasse in Richtung Koppstraße fahren wollten, konnten nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammenstoß.
Sämtliche Insassen verletzt, massiver Sachschaden
Alle drei Fahrzeuge kamen am Gehweg zum Stillstand. Sie waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Karambolage forderte insgesamt sieben teils schwer Verletzte. Der 20-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin (18) wurden laut Polizei leicht verletzt, durch die Berufsrettung Wien zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und anschließend in häusliche Pflege entlassen.
Ein 46-jähriger Taxilenker sowie sein Fahrgast, eine 37-Jährige, wurden beide verletzt und unterschrieben einen Revers. Schwer verletzt wurde der zweite Taxilenker im Alter von 53 Jahren. Seine beiden Fahrgäste im Alter von 24 und 26 Jahren kamen etwas glimpflicher davon und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
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