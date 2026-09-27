Autolenker rammte zwei Taxis: Sieben Verletzte

Der Unfall geschah auf dem Lerchenfelder Gürtel, an der Kreuzung mit der Koppstraße. Laut Zeugen hatte der Lenker eines Autos, ein 20-jähriger Italiener, trotz Rotlicht nicht angehalten, sondern war in die Kreuzung eingefahren. Zwei Taxilenker, die von der Neustiftgasse in Richtung Koppstraße fahren wollten, konnten nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammenstoß.