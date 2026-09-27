„Mehr lesen!“ Israel-Kicker kontert Irland-Kritik

Vom israelischen Team gibt es hingegen heftige Kritik am irischen Verhalten. Trainer Ran Ben Shimon betont, er liebe Fußball und lasse sich das von niemandem nehmen. Routinier Peretz hingegen beklagt: „Ich glaube nicht, dass sie als Außenstehende unsere Realität verstehen können.“ So hat er schließlich noch einen Rat an die Iren: „Wenn sie wirklich verstehen wollen, wie die Lage ist, sollten sie mehr lesen, nach Israel reisen und sich das Land ansehen.“