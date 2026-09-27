Fahrgäste in Wiener U-Bahn mit Jagdmesser bedroht

Mit einem Jagdmesser hat ein 34 Jahre alter Verdächtiger mit Kopfwunde am Samstag Fahrgäste in einem Waggon der Wiener U3 bedroht. In der Station Volkstheater kam es zur Festnahme des Österreichers, der, gefragt nach dem Grund für seine Taten, teilweise wirre Angaben machte.
Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Aufgrund der genauen Beschreibung wurde der Mann in der U3-Haltestelle Volkstheater vorläufig festgenommen. Er hatte eine Rissquetschwunde am Kopf, die er sich selbst zugefügt haben soll, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aufgrund der Wunde wurde er ins Spital gebracht.
Das Jagdmesser sowie eine kleine Menge Drogen wurden sichergestellt.
„Wurde gefilmt“
Gegenüber den Polizisten machte der 34-jährige Österreicher teilweise wirre Angaben. Er behauptete, von einem unbekannten Fahrgast gefilmt worden zu sein. Als er denjenigen aufforderte, das Video zu löschen, verlieh er seiner Forderung mit dem Messer Nachdruck, schilderte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
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