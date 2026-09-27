Fahrgäste in Wiener U-Bahn mit Jagdmesser bedroht

Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Aufgrund der genauen Beschreibung wurde der Mann in der U3-Haltestelle Volkstheater vorläufig festgenommen. Er hatte eine Rissquetschwunde am Kopf, die er sich selbst zugefügt haben soll, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aufgrund der Wunde wurde er ins Spital gebracht.