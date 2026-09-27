Topmodel bekam Antrag vor einem Millionenpublikum

„Bin sehr glücklich!“

Denn nach dem Fight ging der Spitzensportler auf die Knie vor seiner Liebe, bat die Linzerin um ihre Hand. Und sie sagte Ja! „Es war wie in einem Hollywood-Film“, erzählt sie die „Krone“ danach, noch immer von ihren Emotionen völlig übermannt. „Es haben sich alle mit uns mit gefreut und die Stimmung war super. Er hat sich das ganz toll überlegt und ich bin sehr glücklich“, so Mirada weiter.