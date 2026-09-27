Topmodel bekam Antrag vor einem Millionenpublikum

„Es war wie in einem Hollywood-Film!“ Unser Topmodel im „Krone“-Interview über den Heiratsantrag vor Millionenpublikum im MMA-Ring. Dort ging ihr Liebster auf die Knie. Sein verlorener Kampf war da nur Nebensache.
Seinen Kampf in Frankfurt vor rund 60.000 Menschen vor Ort und Millionen von Zuschauern vor den TV-Geräten weltweit verlor der Wiener MMA-Star Dominic Schober. Aber das Herz seiner Liebsten, Austro-Topmodel Nadine Mirada, gewann er dafür an diesem Abend endgültig.
„Bin sehr glücklich!“
Denn nach dem Fight ging der Spitzensportler auf die Knie vor seiner Liebe, bat die Linzerin um ihre Hand. Und sie sagte Ja! „Es war wie in einem Hollywood-Film“, erzählt sie die „Krone“ danach, noch immer von ihren Emotionen völlig übermannt. „Es haben sich alle mit uns mit gefreut und die Stimmung war super. Er hat sich das ganz toll überlegt und ich bin sehr glücklich“, so Mirada weiter.
Einen Hochzeitstermin haben die zwei Hübschen zwar noch nicht, aber jetzt „genießen“ sie einfach nur einmal ihre Zweisamkeit in der Sonne von Dubai.
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