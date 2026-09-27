Rossi will Leaderrolle bei Neuaufbau der Canucks!

Geduld gefordert, Aufschwung erhofft

Während der Klub das kommende Spieljahr mehr an Entwicklungen als an Ergebnissen messen will, herrscht in der Mannschaft natürlich Siegeswille. „Wir spielen alle, um zu gewinnen. Niemand will verlieren“, betonte Rossi. „Das ist jetzt ein Prozess, durch den wir gehen müssen. Es ist natürlich mühsam, aber wichtig ist Geduld und daran zu glauben und dann wird was Gutes rauskommen. Wichtig ist trotzdem, dass wir die Playoffs vor Augen halten. Es ist nicht so, dass wir sagen, es ist egal, was passiert. Dann schauen wir mal, wie weit wir weg sind oder ob wir es schaffen, und dann kann man ein Resümee ziehen“, erklärte der Stürmer. „Hoffentlich geht es aufwärts.“