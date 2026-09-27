Gewalt gegen LGBTIQ+ stieg durch Corona und Hetze

Angst vor transphober und transfeindlicher Gewalt wird größer

In den Beratungsstellen von Courage sind von jährlich 1700 bis 1800 Klientinnen und Klienten die Hälfte trans. In den Gruppenberatungen bemerkt Wahala vor allem, dass die Angst vor transphober und transfeindlicher Gewalt immer größer wird. Es würden sowohl Jugendliche als auch Erwachsene berichten, dass sie zunehmend von psychischer, verbaler, aber auch körperlicher Gewalt betroffen seien. Ein Drittel der Transmädchen und -frauen hätten ihm zufolge bereits Gewalt erlebt. Davon konnte auch Joe Niedermayer aus Graz berichten. „In den letzten 20 Jahren ist das Lesbisch-Schwul-Sein schon angekommen, aber trans ist neu, das akzeptieren die Menschen noch nicht.“ Es sei „ganz viel von der Homophobie an die Transphobie vererbt worden“. Besonders schlimm ist das für Menschen, „die noch so mit sich hadern, dass sie sich noch nicht annehmen können“, sagte Wahala. „Das tut mir dann oft im Herzen weh, wenn sie mir sagen: ,Naja, wissen Sie, ich frage mich, vielleicht hat er (der Täter, Anm.) da Recht gehabt, weil ich so bin, wie ich bin.‘“