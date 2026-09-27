Nach Wiesn-Besuch
Taxi-Streit eskalierte mit Axt und Holzscheit
Ein 29-Jähriger hat beim Oktoberfest in München zu tief ins Glas geschaut und sich in einem Taxi übergeben. Danach eskalierte die Lage komplett.
Laut Polizei kam es in Starnberg rund 25 Kilometer südwestlich von München zu einem Streit, weil der Betrunkene sich mit dem Taxifahrer nicht auf die Reinigungskosten einigen konnte. Als ein zweiter Taxifahrer seinem Kollegen zu Hilfe eilte, wurde der 29-Jährige laut Polizei handgreiflich. Ein wechselseitiger körperlicher Streit flammte auf. Der Fahrgast und der zweite Taxifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.
Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft
Doch damit nicht genug: Der Fahrgast griff zu einer Axt aus einem nahen Vorgarten und bedrohte damit einen der Fahrer. Dann legte er die Waffe beiseite, warf stattdessen mit einem Holzscheit und traf den ersten Taxifahrer am Arm. Weil der 29-Jährige stark betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutabnahme an. Gegen ihn sowie gegen den hinzugeeilten Taxifahrer wird nun ermittelt.
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