Taxi-Streit eskalierte mit Axt und Holzscheit

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft

Doch damit nicht genug: Der Fahrgast griff zu einer Axt aus einem nahen Vorgarten und bedrohte damit einen der Fahrer. Dann legte er die Waffe beiseite, warf stattdessen mit einem Holzscheit und traf den ersten Taxifahrer am Arm. Weil der 29-Jährige stark betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutabnahme an. Gegen ihn sowie gegen den hinzugeeilten Taxifahrer wird nun ermittelt.