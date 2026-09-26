Zeiler Wants to Save the SPÖ: “I Won’t Take a Single Cent!”

A historic villa in Vienna’s Hietzing district—a famous opera singer lived here around the turn of the century. Just 500 meters away, Karl Renner laid the groundwork for Austria’s reconstruction in April 1945. Gerhard Zeiler leads us past construction workers and the noise of building work into the library. The bookshelf holds many English-language biographies, works on Kreisky and Kennedy, *Diary of a CEO*, and the exposé *Careless People*.