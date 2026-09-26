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The Big Interview

Zeiler Wants to Save the SPÖ: “I Won’t Take a Single Cent!”

Nachrichten
26.09.2026 18:00
Media executive Gerhard Zeiler (71) has made a decision—his conversation with Conny ...
Media executive Gerhard Zeiler (71) has made a decision—his conversation with Conny Bischofberger was already making plenty of headlines even before it took place.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Will SPÖ leader Andreas Babler be replaced by Austria’s most successful media executive? Gerhard Zeiler (71) speaks with the “Krone” about his childhood in Vienna’s Ottakring district, future scenarios for social democracy, and why he wouldn’t take a single cent for a political position.

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A historic villa in Vienna’s Hietzing district—a famous opera singer lived here around the turn of the century. Just 500 meters away, Karl Renner laid the groundwork for Austria’s reconstruction in April 1945. Gerhard Zeiler leads us past construction workers and the noise of building work into the library. The bookshelf holds many English-language biographies, works on Kreisky and Kennedy, *Diary of a CEO*, and the exposé *Careless People*.

Gerhard Zeiler in front of the library of his new home in Vienna-Hietzing
Gerhard Zeiler in front of the library of his new home in Vienna-Hietzing(Bild: Eva Manhart)
During the interview at his villa in Vienna’s Hietzing district, Zeiler laughs about an ancient ...
During the interview at his villa in Vienna’s Hietzing district, Zeiler laughs about an ancient interview from the “Krone” (right)(Bild: Eva Manhart)

“I’ve often given away the story about Facebook’s dark side,” says the President International of Warner Bros. Discovery. He’s wearing jeans, sneakers, and a sweater under a dark jacket of the same color. Before we begin the interview, he asks the workers to take a short break.

“Krone”: Why did you decide to add a home in Vienna to your residences in New York, London, and Salzburg?

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