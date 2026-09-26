The Big Interview
Zeiler Wants to Save the SPÖ: “I Won’t Take a Single Cent!”
Will SPÖ leader Andreas Babler be replaced by Austria’s most successful media executive? Gerhard Zeiler (71) speaks with the “Krone” about his childhood in Vienna’s Ottakring district, future scenarios for social democracy, and why he wouldn’t take a single cent for a political position.
A historic villa in Vienna’s Hietzing district—a famous opera singer lived here around the turn of the century. Just 500 meters away, Karl Renner laid the groundwork for Austria’s reconstruction in April 1945. Gerhard Zeiler leads us past construction workers and the noise of building work into the library. The bookshelf holds many English-language biographies, works on Kreisky and Kennedy, *Diary of a CEO*, and the exposé *Careless People*.
“I’ve often given away the story about Facebook’s dark side,” says the President International of Warner Bros. Discovery. He’s wearing jeans, sneakers, and a sweater under a dark jacket of the same color. Before we begin the interview, he asks the workers to take a short break.
“Krone”: Why did you decide to add a home in Vienna to your residences in New York, London, and Salzburg?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.