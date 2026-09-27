13:5! Zverev lässt Team Europa im Laver Cup jubeln

Der Deutsche Alexander Zverev hat das Team Europa beim Laver Cup zum Prestigesieg gegen die Tennisprofis aus dem Rest der Welt geführt. Der Weltranglistenzweite holte am Sonntag durch das 7:6(3),6:3 in London gegen den US-Amerikaner Learner Tien die entscheidenden Punkte für seine Mannschaft. Europa setzte sich mit 13:5 gegen die Welt-Auswahl durch und triumphierte bei der neunten Auflage des Show-Events zum sechsten Mal. Weltranglistenpunkte wurden keine vergeben.