20.000 Euro geben Felix einen Funken Hoffnung

Station, die Felix half, kämpft um Finanzierung

Große Sorge macht der Familie, wie sich das Gesundheitssystem bei Kindern in Felix’ Zustand weiterentwickelt. Die Frührehabilitation „Rekiz“ in Salzburg, wo auch Felix nach seinem schweren Unfall unterkam, kämpft momentan um ihren Fortbestand. Die Station nimmt Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich auf, da es nur in Wien eine weitere derartige Einrichtung gibt, die aber viel kleiner ist. Die ÖGK stieg allerdings kürzlich aus der Finanzierung aus, somit fällt alles Finanzielle auf die Salzburger Landeskliniken zurück. „Wir haben dort nach dem Unfall Pflegetipps erlernt und wie man mit der Situation umgeht erlernt“, betonen die Eltern, wie wichtig die „Rekiz“-Station für Felix’ Genesung war. „Schrecklich, wenn genau da gespart wird!“