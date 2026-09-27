Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen-Bundesliga

Wiener Austria fügt Sturm erste Niederlage zu

Frauenfußball
27.09.2026 17:57
Carina Wenninger erzielte einen Doppelpack.
Carina Wenninger erzielte einen Doppelpack.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria hat Sturm Graz die erste Niederlage in der Frauen-Bundesliga-Saison zugefügt. Der Titelverteidiger entschied den Schlager der 8. Runde am Sonntag im Trainingszentrum Messendorf gegen die Gastgeberinnen verdient mit 2:0 für sich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Austria-Kapitänin Carina Wenninger glänzte als Doppeltorschützin (75., 92.). Die Austria rückte mit nun 16 Punkten bis auf drei Zähler an Sturm heran, das eine Partie mehr ausgetragen hat. St. Pölten führt mit 21 Zählern.

Lesen Sie auch:
Magdalena Rukavina
Frauen-Bundesliga
St. Pölten feiert siebten Sieg im siebten Spiel
26.09.2026

Wenninger nahm sich nach einer von Sturms Torfrau Sarah-Lisa Dübel nur kurz abgewehrten Uka-Freistoßflanke den Ball herunter und zog ab. Der abgefälschte Ball ging hoch aufs Tor und konnte von Sturms Akteurinnen nicht mehr geklärt werden. In der Nachspielzeit nahm die Ex-ÖFB-Teamspielerin eine Hereingabe der kurz zuvor eingewechselten Almedina Sisic am langen Eck direkt und war neuerlich erfolgreich.

(Bild: GEPA)

Jetzt wartet Inter
Die Wienerinnen kehrten nach dem starken Auftritt und der knappen 0:1-Niederlage bei Chelsea in London zum Start der Ligaphase der Champions League gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Am Donnerstag wartet in der „Königsklasse“ mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand die nächste Aufgabe.

(Bild: GEPA)

Sturm ist schon am Mittwoch im Heimrückspiel der 2. Qualifikationsrunde zum Women‘s Europa Cup gegen den VfL Wolfsburg im Einsatz, wobei es nach dem 1:6 aus der ersten Partie eigentlich nur noch um die Ehre geht. Der SCR Altach festigte Rang vier mit einem 1:0-Erfolg beim nach wie vor sieglosen Schlusslicht Spielgemeinschaft Südburgenland/Hartberg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
27.09.2026 17:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
110.093 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
97.124 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
92.208 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1473 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
978 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
885 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Frauenfußball
Nach Kritik
Trainer deutlich: „Hätte man sich sparen können“
Regionalliga Nord
Kellerderby der Nordliga endet mit Nullnummer
Sport Tv Logo
Acht direkte Duelle
Kampf um den Arlberg in der Regionalliga West
Verlieren verboten!
Kellerduell in Nordliga wird zu „Sechspunktespiel“
Sport Tv Logo
Tabellenführer
Marchfelder Fußball der Marke Heavy Metal

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf