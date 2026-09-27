Wiener Austria fügt Sturm erste Niederlage zu

Wenninger nahm sich nach einer von Sturms Torfrau Sarah-Lisa Dübel nur kurz abgewehrten Uka-Freistoßflanke den Ball herunter und zog ab. Der abgefälschte Ball ging hoch aufs Tor und konnte von Sturms Akteurinnen nicht mehr geklärt werden. In der Nachspielzeit nahm die Ex-ÖFB-Teamspielerin eine Hereingabe der kurz zuvor eingewechselten Almedina Sisic am langen Eck direkt und war neuerlich erfolgreich.