Freundin (21) wochenlang gequält und misshandelt

Wochenlang hat eine 21-jährige Kärntnerin ein Martyrium durchleben müssen. Ihr eigener Freund (29) hatte sie psychisch und physisch misshandelt. Erst die Anzeige der Schwester der jungen Frau brachte deren Leidensgeschichte ans Licht.
Der Verdacht gegen den 29-Jährigen wiegt schwer: Der Wolfsberger soll die acht Jahre jüngere Frau mit vorgehaltenem Messer mit dem Umbringen bedroht, ins Gesicht geschlagen, getreten und an den Haaren gerissen haben. Die Schwester des Opfers erstattete am Samstagabend Anzeige.
Zu betrunken: Einvernahme bisher nicht möglich
Gegen den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Wegen einer starken Alkoholisierung war eine unmittelbare Einvernahme nicht möglich.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.
Die Ermittlungen laufen.
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