Führt man sich die Liste der englischen Teammanager zu Gemüte, stellt man fest, dass Walter Winterbottom, später Sir Walter Winterbottom, der erste nach dem Krieg war und auf die längste Amtszeit verweisen kann. Des Weiteren, dass aktuell ein Schwabe aus Krumbach die Position bekleidet, auch wenn Teile der Yellow Press darin immer noch einen Abgrund von Landesverrat sehen (mit dem Sir wird das nix) und dass Alf Ramsey, später Sir Alf Ramsey, mit dem WM-Titel 1966 der erfolgreichste war, obwohl oder vielmehr weil er dem ihm zugeschriebenen Slogan „Never change a winning team“ untreu geworden war. Nach der Vorrunde musste er nämlich seinen verletzten Goalgetter Jimmy Greaves durch Geoff Hurst ersetzen, der im Finale drei von vier Toren der Three Lions erzielte. Eines davon war lange umstritten, bis der damalige Bundespräsident Lübke mit dem Machtwort „Jeder hat gesehen, dass der Ball im Netz gezappelt hat“ allen Spekulationen ein Ende bereitete.