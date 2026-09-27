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Vielseitiges Schaffen

Kärntens Kunstwelt trauert um Werner Lössl

Kärnten
27.09.2026 14:00
Künstler Werner Lössl verstarb mit 96 Jahren
Künstler Werner Lössl verstarb mit 96 Jahren(Bild: Tina Perisutti)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Bühnenbildner, Werbegrafiker, Modellbauer: In seinem künstlerischen Schaffen hat Werner Lössl seine Vielseitigkeit bewiesen. Dieser Tage ist Lössl mit 96 Jahren verstorben.

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Werner Lössl wurde 1929 in Innsbruck geboren, hatte sich aber Klagenfurt als seine zweite Heimat auserkoren. Die Kunst interessierte Lössl schon früh. Nach dem Schulabschluss, wollte er an eine Kunstakademie, was aufgrund des Kriegsendes aber nicht möglich war.

Stattdessen begann er eine Lehre. Nach seiner Ausbildung zum Theatermaler und Werbegrafiker arbeitete er bis 1953 am Stadttheater in Klagenfurt, bevor er sich als Künstler selbstständig machte.

In seinem Schaffen entstanden Werke von Kärntner Persönlichkeiten und Landschaften. Öl-, Aquarell-, Tempera- und Freskenmalerei, sakrale Ausstattungen in Glas und Bronze sowie bildhauerische Arbeiten und Platzgestaltungen im öffentlichen Raum gehören ebenfalls zu Werken von Lössl. 

Lössl war Mitglied des Kunstvereins für Kärnten und 2009 wurde er mit der Goldenen Medaille der Landeshauptstadt Klagenfurt ausgezeichnet. Im November wäre er 97 Jahre alt geworden.

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