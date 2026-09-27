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Auch Adamu trifft

Premierentor für Affengruber im 2. Teameinsatz

Fußball International
27.09.2026 18:33
David Affengruber traf per Kopf.
David Affengruber traf per Kopf.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Auch auf Nationalteamebene läuft es für David Affengruber aktuell richtig rund! In seinem gerade einmal zweiten Länderspiel durfte sich der Innenverteidiger in der Nations-League-Partie gegen den Kosovo erstmals in die Torschützenliste eintragen. Der Fulham-Profi brachte Rot-Weiß-Rot per Kopf in Führung, wenig später erzielte auch Junior Adamu sein erstes Länderspieltor.

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23. Spielminute, Freistoß für Österreich: Romano Schmid läuft an und flankt den Ball in den Sechzehner, wo Affengruber in die Höhe steigt und das Leder über Kosovos Goalie Arijanet Muric hinweg ins Netz köpfelt.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
(Bild: GEPA)

Für den 25-Jährigen war erst der erste Treffer im Teamtrikot und das in seinem zweiten Einsatz. Nachdem er im Mai gegen Ghana bereits einmal Nationalteam-Luft schnuppern durfte, schaffte es der formstarke Innenverteidiger am Sonntag erstmals in die Startelf unter Ralf Rangnick – und gab dem Teamchef bei dessen Entscheidung direkt recht.

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Argumente für weitere Teameinsätze liefert Affengruber auch auf Klub-Ebene. Vor wenigen Wochen hatte der Niederösterreicher beim FC Fulham unterschrieben und wusste beim Londoner Premier-League-Klub auf Anhieb zu überzeugen. Bis 2030 soll Affengruber mit den „Cottagers“ auf Punktejagd gehen.

Wimmer legte vor, ...
Wimmer legte vor, ...(Bild: GEPA)
... Adamu verwandelte.
... Adamu verwandelte.(Bild: GEPA)

Einen weiteren Premierentreffer durfte Junior Adamu feiern. Der Schalke-Stürmer erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Zuspiel von Patrick Wimmer auf 2:0. Für den 25-Jährigen war es der zehnte Nationalteameinsatz.

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