Premierentor für Affengruber im 2. Teameinsatz

Auch auf Nationalteamebene läuft es für David Affengruber aktuell richtig rund! In seinem gerade einmal zweiten Länderspiel durfte sich der Innenverteidiger in der Nations-League-Partie gegen den Kosovo erstmals in die Torschützenliste eintragen. Der Fulham-Profi brachte Rot-Weiß-Rot per Kopf in Führung, wenig später erzielte auch Junior Adamu sein erstes Länderspieltor.
23. Spielminute, Freistoß für Österreich: Romano Schmid läuft an und flankt den Ball in den Sechzehner, wo Affengruber in die Höhe steigt und das Leder über Kosovos Goalie Arijanet Muric hinweg ins Netz köpfelt.
Für den 25-Jährigen war erst der erste Treffer im Teamtrikot und das in seinem zweiten Einsatz. Nachdem er im Mai gegen Ghana bereits einmal Nationalteam-Luft schnuppern durfte, schaffte es der formstarke Innenverteidiger am Sonntag erstmals in die Startelf unter Ralf Rangnick – und gab dem Teamchef bei dessen Entscheidung direkt recht.
Abenteuer Premier League
Argumente für weitere Teameinsätze liefert Affengruber auch auf Klub-Ebene. Vor wenigen Wochen hatte der Niederösterreicher beim FC Fulham unterschrieben und wusste beim Londoner Premier-League-Klub auf Anhieb zu überzeugen. Bis 2030 soll Affengruber mit den „Cottagers“ auf Punktejagd gehen.
Einen weiteren Premierentreffer durfte Junior Adamu feiern. Der Schalke-Stürmer erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Zuspiel von Patrick Wimmer auf 2:0. Für den 25-Jährigen war es der zehnte Nationalteameinsatz.
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