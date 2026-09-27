Premierentor für Affengruber im 2. Teameinsatz

Für den 25-Jährigen war erst der erste Treffer im Teamtrikot und das in seinem zweiten Einsatz. Nachdem er im Mai gegen Ghana bereits einmal Nationalteam-Luft schnuppern durfte, schaffte es der formstarke Innenverteidiger am Sonntag erstmals in die Startelf unter Ralf Rangnick – und gab dem Teamchef bei dessen Entscheidung direkt recht.