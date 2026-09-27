Traumwetter: Bergretter stehen im Dauereinsatz

Zur Unterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber und eine Feuerwehrdrohne angefordert. „Der Heli konnte die Frau dann auch in extrem steilen, mit Felsen durchsetzten und steinschlaggefährdeten Gelände lokalisieren“, berichtet Bergrettungssprecher Enrico Radaelli.

Schluss war erst in den Morgenstunden

Einsatzkräfte wurden dann zur Österreicherin abgeseilt – sie wurde gesichert und mit warmer Kleidung versorgt. „Eine Rettung vom Boden aus war aber nicht möglich, weshalb der Notarzthubschrauber Christopherus 14 angefordert wurden“, wie Radaelli erklärt. Per Seilwinde wurde die 79-Jährige schließlich geborgen und unverletzt ins Tal und zur Kontrolle ins Spital gebracht.