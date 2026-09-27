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Wolken kaum Thema

Spätsommertag klingt ruhig aus: So wird die Nacht

Österreich
27.09.2026 17:55
Im Osten des Landes könnte es etwas windiger werden.
Im Osten des Landes könnte es etwas windiger werden.(Bild: Robert Fruehauf – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ruhiger Ausklang dieses Spätsommertages steht uns am Abend und in der Nacht bevor. Es bleibt trocken bei klarem bis nur leicht bewölktem Himmel. Die Temperaturen gehen zwar wieder zurück, Frost dürfte aber, im Gegensatz zur Nacht davor, kein Thema sein. 

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Der Wind weht am Abend und in der Nacht laut Prognose meist nur schwach, teilweise mäßig im Osten des Landes. Wolken zeigen sich nur ganz vereinzelt am Himmel, zumeist ist eine sternenklare Nacht zu erwarten.

In der zweiten Nachthälfte kann sich in Tälern und Senken einmal mehr Nebel bilden.

Mit Sonnenuntergang sinken auch wieder die Temperaturen. 5 bis 13 Grad werden erreicht. Vereinzelt kann es in höheren Lagen auch noch etwas kühler sein. 

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Der Montag startet dann wieder verbreitet sonnig, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen erneut an. Höchstwerte von etwa 25 Grad werden erreicht. 

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