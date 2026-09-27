Israel tötet Geiselnehmer bei Luftangriff in Gaza

Er sei am Samstag bei einem israelischen Luftangriff in der Siedlung Nuseirat im Gazastreifen getötet worden, teilte auch das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen mit. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte palästinensische Berichte, denen zufolge Saker während des Hamas-Angriffs auf einem Motorrad gefahren sei, mit dem die Israelin Noa Argamani und ihr Freund Avinatar Or entführt worden waren (siehe X-Posting unten). Zuletzt sei er an der Planung neuer Anschläge beteiligt gewesen und daher getötet worden, „um die von ihm ausgehende Bedrohung zu beseitigen“.