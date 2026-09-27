„Bedrohung beseitigt“
Israel tötet Geiselnehmer bei Luftangriff in Gaza
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Palästinenser getötet, der am 7. Oktober 2023 an der Entführung von Israelis in den Gazastreifen beteiligt gewesen sein soll. Die Hamas bestätigte den Tod von Saher Saker.
Er sei am Samstag bei einem israelischen Luftangriff in der Siedlung Nuseirat im Gazastreifen getötet worden, teilte auch das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen mit. Drei weitere Menschen seien dabei verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte palästinensische Berichte, denen zufolge Saker während des Hamas-Angriffs auf einem Motorrad gefahren sei, mit dem die Israelin Noa Argamani und ihr Freund Avinatar Or entführt worden waren (siehe X-Posting unten). Zuletzt sei er an der Planung neuer Anschläge beteiligt gewesen und daher getötet worden, „um die von ihm ausgehende Bedrohung zu beseitigen“.
Laut Armeeangaben war bereits am Dienstag ein Hamas-Kommandant getötet worden, der während des Kriegs Geiseln im Gazastreifen festgehalten haben soll. Der Kommandant sei bei einem Angriff im nördlichen Gazastreifen tödlich getroffen worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet.
Während des Gazakrieges sei das Mitglied des militärischen Hamas-Arms an der Gefangenschaft von neun Geiseln beteiligt gewesen, darunter die deutsch-israelischen Brüder Gali und Ziv Berman sowie der Deutsch-Israeli Alon Ohel. Die drei waren im Rahmen einer Waffenruhe-Vereinbarung im Oktober vergangenen Jahres freigekommen.
Bilder von Entführung kursierten in sozialen Medien
Das Schicksal der vom Nova-Musikfestival in Israel in das angrenzende Küstengebiet verschleppten Argamani hatte weltweit große Anteilnahme ausgelöst. Aufnahmen, wie die junge Frau von den Terroristen auf einem Motorrad entführt wurde und dabei verzweifelt und weinend um Hilfe rief, kursierten in sozialen Medien.
Im Juni 2024 wurde Argamani von einer israelischen Spezialeinheit gemeinsam mit drei weiteren Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreit. Laut Armee kam es dabei zu heftigen Gefechten mit bewaffneten Palästinensern.
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