Julia Grabher gewinnt WTA125-Turnier in Tolentino

Julia Grabher hat beim WTA125-Tennisturnier in Tolentino den Titel geholt. Die als Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin besiegte am Sonntag im Finale des Sandplatzturniers in Italien die Spanierin Guiomar Maristany Zuleta De Reales (9) mit 7:6(5),6:2.
Die 30-Jährige jubelte über ihren dritten Turniersieg auf dieser Ebene der WTA Tour und den ersten seit Oktober 2025 in Florianopolis (Brasilien). In der Weltrangliste könnte Grabher wieder in die Top 100 klettern.
Im ersten Satz gelang Grabher im Tiebreak die Vorentscheidung, in diesem war sie mit 4:0 davongezogen. Mit der Führung im Rücken gewann Grabher im zweiten Durchgang fünf Games en suite und verwandelte nach 1:39 Stunden ihren ersten Matchball.
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