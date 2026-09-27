Annabel Schasching trifft bei Leipzig-Sieg

Annabel Schasching hat am Sonntag den 2:0-Auswärtssieg von RB Leipzig in der 1. Runde des deutschen Cups bei SF Blau-Gelb Marburg eingeleitet. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin traf schon in der zweiten Minute.
Gar einen Doppelpack auf dem Weg ins Achtelfinale erzielte Naika Reissner. Die 21-Jährige war beim 5:0 des 1. FC Union Berlin beim 1. FC Magdeburg für die letzten beiden Treffer (46., 69.) verantwortlich. Mehr Mühe als erwartet hatte Meister Bayern München.
Die Münchnerinnen mühten sich nach einem 0:1-Pausenrückstand bei Borussia Mönchengladbach zu einem 2:1-Erfolg. Katharina Naschenweng und Sarah Zadrazil spielten jeweils bis zur Pause, Barbara Dunst war nicht im Einsatz.
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