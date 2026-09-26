Was im Gemeindebau 1170 Euro im Monat kosten kann

Über Direktvergabe von Wiener Wohnen zum neuen Zuhause: Die Preisspannen bei der Miete im Gemeindebau sind beträchtlich, auch wenn sich das durch Unterschiede bei den Wohnungen selbst kaum erklären lässt. Was gibt es etwa für den fürstlichen Preis von fast 1170 Euro im Monat?
Der Andrang ist gewaltig. Seit dem Neustart der Gemeindebau-Vergabe, über den die „Krone“ bereits berichtete, haben mehr als 38.500 Haushalte ein Konto angelegt. Dann heißt es warten. Schneller geht es bei der Direktvergabe, wo Mieter ihre Bleibe an Nachfolger weitergeben. Doch das Angebot ist dürftig: Aktuell sind dort bloß 162 Gemeindewohnungen zu haben. Dafür hat Wiener Wohnen für jeden etwas zu bieten.
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